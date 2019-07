Milagros murió el miércoles, después de permanecer internada diez días en un hospital de la ciudad de Barcelona, a donde llegó trasladada de urgencia con un cuadro de hipertemia (temperatura corporal mucho más alta de lo habitual), con más de 42 grados de fiebre, luego de consumir una pastilla de éxtasis el domingo 14 de julio en un festival de música electrónica.

La joven de 19 años había asistido junto a su hermana melliza Lourdes al Origen Festival en Son Fusteret, donde se descompensó horas después de consumir la pastilla de éxtasis. Primero fue trasladada de urgencia al hospital Universitario Son Espases, y dos días más tarde la llevaron al hospital Clínic de Barcelona, donde finalmente falleció el miércoles por la mañana.

Por Facebook, el padre de Milagros, Paulo Moyano, hizo un dramático relato de lo que ocurrió con su hija en la fiesta de música electrónica. Aseguró que el cuerpo estaba “irreconocible”, y relató: “A mí no me gustaban esas fiestas, pero me decía ‘no todos se drogan papá’. Esta era su segunda fiesta en Palma de Mallorca. Me la arrancaron, me la mataron como un sapo. Es durísimo decirlo, pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella”.

“Mi hijita se prendió fuego por dentro, estaba irreconocible. Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza”, agregó el papá.

“Lamentablemente cayó en la tentación de una droga que ciertas personas te inculcan que al hacerlo te podés divertir más. Esto puede pasar a cualquier miembro de su familia, lamentablemente ella murió. Pero es bueno que se sepa así se tiene un poco más de conciencia de lo que puede llegar a causas estas cosas”, agregó el padre de la joven. En otro posteo compartió una foto de una pastilla amarilla de éxtasis donde se aseguraba que tenían “veneno de rata”.

Según informó el periódico español Última Hora, la Policía local inició una investigación para determinar quién le vendió la droga a la joven. Días atrás fueron detenidas cuatro personas por comercializar éxtasis en los conciertos que se realizan en Son Fusteret. “Ella compró veneno comercialmente llamado éxtasis, solo una pastilla, que es suficiente, en una fiesta electrónica, porque los reverendos hijos de puta de esta sociedad de mierda les hacen creer que tenés que tomar alcohol, que tenés que drogarte, aumentar tus sensaciones”, escribió el papá.

En declaraciones a Última Hora, el hermano de Milagros, Lautaro Moyano, afirmó que "fue una locura de juventud", y negó que fuera una consumidora habitual de drogas. "Ella no tenía antecedentes, lo que pasa es que empezó a hacer malas amistades que la llevaron por el mal camino. A Milagros le encantaba el hockey y practicaba natación", sostuvo.