Una médica y un policía salvaron la vida de bebé que "había dejado de respirar"

"Uno siempre tiene ese instinto como médico de brindar asistencia", sostuvo la doctora Mariela Badaro, quien aportó su experiencia para dar una mano salvadora en el momento justo, detalla La Capital.

"Esa pediatra cayó del cielo, no sé de dónde salió, Dios me la mandó", aseguró el papá del bebé, Sebastián.

Badaro es médica forense con un currículum que incluye pediatría y neonatología. Circunstancialmente este martes estaba en Tribunales cuando vio pasar corriendo a un policía y a un padre con un bebé en brazos. El niño, llamado Walter, nació el 17 de enero pasado y estuvo en neonatología hasta hace una semana. "Es un bebé muy chiquito y además prematuro, esos bebés son más vulnerables a tener episodios de apnea", subrayó.

La mamá, Yamila, dijo que entraron en pánico porque su hijo "no hacía nada, no lloraba y tenía la cara toda morada".

"Estaban muy asustados", remarcó la doctora, y fue por eso que se acercó a colaborar. Dijo que el padre "manifestaba que el bebé no respiraba, que se había puesto morado, y que su hermanita le había tirado agua en la cara".

La doctora consideró que lo que probablemente haya desencadenado la situación fue "la introducción de un poco de agua en la nariz del bebé. La hermanita se había agachado a darle un beso, tenía un vasito de agua en la mano, aparentemente le volcó agua en la cara y el bebé dejó de respirar".

"Con la médica de Ecco hicimos lo que hay que hacer en estas situaciones: primero hay que tener un diagnóstico de la situación. Lo observamos a ver qué tenía y estaba un poco pálido, respirando con cierta dificultad, se veía como recuperándose de un episodio, probablemente de una apnea", señaló.

Remarcó que cuando ambas doctoras lo evaluaron "ya estaba en vías de recuperación", por lo que no debieron realizar "ninguna maniobra de reanimación".

"Gracias a Dios el bebito se fue recuperando y fuimos tranquilizando a los papás y a la hermanita", indicó Badaro, quien remarcó que "fue un episodio bastante leve" del que se recuperó en el momento, pero de todas maneras sugirió que el bebé sea evaluado por su pediatra.

La madre del recién nacido le dijo a Telefe Rosario: "Queremos agradecer al policía que estaba en la puerta, que nos hizo reaccionar de que teníamos que correr y pedir ayuda. Y también agradecerle a la pediatra que justo estaba en Tribunales y gracias a ella, que me reanimó al bebé, hoy estamos contando esto como un mal momento con suerte".

La doctora remarcó en diálogo con Radio 2 que lo importante fue intervenir para "que no se lleven a cabo maniobras que no corresponde. Los padres suelen golpearle la espalda o ponerlo boca abajo, y cuando no se tienen conocimientos a veces es un problema". (Fuente: La Capital).