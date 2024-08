En diálogo con Ahora Cero, Martín Delgui, uno de los empleados municipales agraviados por los dichos del dirigente gremial Oscar Sotto, habló sobre la denuncia que llevó adelante en defensa de él y sus compañeros y dio su opinión sobre la decisión del Sitramg de licenciar por tiempo indeterminado a Sotto.

“La medida que tomaron es una satisfacción a medias. Lo que hubiéramos querido mis compañeros y yo es una expulsión inmediata de Sotto, porque lo que hacen sus palabras no es más que desprestigiar una institución que tiene una llegada genuina. Para mí, una medida ejemplar hubiera sido la expulsión de Oscar (Sotto), para que no desprestigie a la Comisión Directiva ni al cuerpo de delegados del sindicato", expresó.



Al respecto, Delgui agregó que no sabe cómo va responder el Sitramg ya que no está afiliado al sindicato y desconoce cómo son sus estatutos, pero de todas formas destacó el acompañamiento recibido por parte del mismo.



Además, remarcó que esto “no solo afecta a los nombres que mencionó Oscar (Sotto), ya que él habla de todos; ‘no queda ni el loro’, dijo; por lo que no solamente nosotros nos sentimos injuriados por él, sino que toda la oficina en ese momento".



En cuanto a la idea de que haya una persecución política al interior del municipio, Delgui la descartó y manifestó: “creo que lo que dijo Sotto habla de él y nada más. No creo que el Ejecutivo tenga esos planes hacia nosotros y de hecho así lo ratificaron, me lo dijeron el viernes y me lo volvieron a decir ayer”.



