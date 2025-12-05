La planta de Mondelez en General Pacheco, partido de Tigre, suspenderá completamente sus actividades durante 21 días, donde se desempeñan 2.300 trabajadoras. En esa industria se elaboran productos de las marcas Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Shot, Beldent, Halls, Sugus y Tang, entre otros. Los delegados gremiales calificaron a la medida de la empresa como “inédita”.

“Van a suspender la producción por 21 días, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Algo que nunca había pasado porque siempre se alternaban los turnos”, señaló el delegado Jorge Penayo.

Y agregó que desde la empresa le comunicaron que los mayoristas están stockeados y otros no compran. “Tenemos el depósito lleno, entonces no amerita producir”, indicaron.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, señaló que, tras “duras negociaciones”, se acordó el esquema de vacaciones y licencias pagas para evitar suspensiones y que el bono de fin de año será de $525.000, que se abonará el 11 de diciembre y liquidado en enero para evitar descuentos por el Impuesto a las Ganancias.

“Mantener estos beneficios en una situación tan dura es un gran desafío y tenemos que celebrarlo, pero también mantenernos unidos más que nunca”, señaló el gremio en un comunicado.