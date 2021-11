Una mesera acusó a Ivana Nadal de irse sin pagar de un bar: el enojo de la mediática

Fue tal la repercusión que se armó, que la modelo se contactó con la internauta para explicarle lo que había ocurrido y saldar su deuda. “Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema”, afirmó Nadal.

ivana denuncia.JPG

Asustada por la repercusión, Candela le respondió a la influencer y aclaró: “Cuando te fuiste nos preguntaron qué pasó con esa mesa y que igual tenías que pagarla. Empezaron a arrobar a Ángel De Brito... Ya está, ya terminó. Me empezó a hablar gente y me dio miedo. No quiero quilombo”. Lo cierto es que Nadal no se quedó tranquila y le consultó a la persona que la había invitado a comer gratis a dicho restaurante qué fue lo que ocurrió.

Según la modelo, él -que resultó ser el dueño del lugar- le confirmó que Candela había mentido con la acusación y rápidamente, Ivana comenzó a recibir todo tipo de críticas y amenazas por poner en "riesgo" el empleo de la mesera. “La chica no perdió su trabajo, si prestan atención, yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía”, sostuvo.

En su descargo, la morocha remarcó que la joven "no perdió su trabajo" y destacó que tampoco tuvo que poner plata de su bolsillo, tal y como había denunciado en las redes sociales.