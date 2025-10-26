En la madrugada de este domingo, una moto tomó fuego mientras circulaba por la intersección de Bolívar e Italia. La conductora (damnificada)advirtió que el asiento se había calentado y decidió detener la marcha. En pocos segundos, el rodado -una Gilera Smash 110, dominio 525KYP- quedó totalmente consumido por las llamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 y fue informado por personal del Comando Radioeléctrico. La Fiscalía a cargo del Dr. Lucas Pascual ordenó las actuaciones correspondientes.