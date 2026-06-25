Al rededor de las 20.10 horas del miércoles, personal policial tomó intervención a raíz de un llamado recibido en la Sala de Comando, en la intersección de calles 3 de Caballería y Pellegrini.

Según se informó, efectivos de la Sección Motorizada, lograron interceptar una moto que previamente había evadido un control policial en la intersección de las calles Bolivia y Franco, dándose a la fuga. Al ser alcanzada por la policía, la conductora intentó nuevamente eludir la identificación.

Durante el procedimiento se constató que la moto carecía de chapa patente y de la documentación obligatoria para circular. Asimismo, la conductora, una mujer de 23 años de edad, transitaba sin casco de seguridad.

Posteriormente, la joven intentó retirar la moto por la fuerza, profiriendo insultos y amenazas contra el personal interviniente. Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno, dispuso la aprehensión de la mujer por los hechos acontecidos.

En cuanto al vehículo, fue retenido y remitido por personal de Tránsito Municipal mediante el acta correspondiente.