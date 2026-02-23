Pasan las horas y se conocen más detalles de las denuncias que realizó Daniel “Tavi” Celis, el preso arrepentido, con respecto al entramado que supuestamente tejió Leonardo Airaldi, el hombre que espera ser condenado por liderar una banda narco que operaba entre la costa entrerriana y santafesina del río Paraná.

El nombre de Airaldi trascendió durante el fin de semana luego de conocerse el allanamiento que realizó la Justicia Federal de Gualeguaychú a partir de la explosiva denuncia que realizó “Tavi” Celis con respecto al supuesto plan del marplatense radicado en Diamante de asesinar por encargue al juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal Federal de la misma ciudad, José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Según indicó El Argentino, tuvo acceso a más de esas declaraciones que puntualizan sobre el aparente poder puertas adentro de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú y los beneficios de los cuales gozaba, pero también habló sobre la muerte de un interno en enero pasado, que supuestamente se “cargó” otro preso para encubrir a Airaldi.

Celis, que tenía sus intereses para arremeter contra Airaldi, porque quería dejar la UP9 para ser trasladado a la cárcel de Paraná, para estar cerca de su familia y de su hijo, también preso por la misma causa que su padre, manifestó tener miedo porque el supuesto capo narco “manejaba los celadores de la unidad”.

“Airaldi tiene tanto poder que hasta le permiten comer con los celadores”, indicó Celis, que además brindó día y horario específico para que los investigadores corroboren toda la información que brindó, a través del circuito cerrado de cámaras de seguridad del penal. “Estuvo aproximadamente entre 40 y 50 minutos con los celadores cenando empanadas y dos gaseosas Pepsi”, agregó.

Incluso detalló que horas previas a la última Nochebuena, entre las 17 y las 19, ingresó 40 kilos de asado para el pabellón y 20 kilos para la Guardia, que fueron cocinados en el horno de la Unidad Penal, “cosa que me parece muy rara porque a los demás internos le hacen problema para ingresar un puchero”. Lo mismo ocurrió una semana después, para la última noche del 2025, con los mismos cortes cárnicos, la misma cantidad, que fueron cocinados de la misma manera. Para el cumpleaños de un interno, el pasado 26 de enero, se volvió a repetir la misma situación, denunció Celis.

“Airaldi provee de cigarrillos a la mayoría de los celadores que fuman”, mencionó el preso, y denunció algo que si bien fue noticia a mediados del mes pasado, la verdad es que sucedió muy distinto a lo que le relató al fiscal Federal, Pedro Rebollo. “Un interno de nombre Sebastián sufrió en enero, entre el 10 y el 20 de ese mes, no recuerdo exactamente, una descompensación por sobredosis, hecho que quedó registrado por las autoridades del Servicio Penitenciario, que trasladaron al Hospital de Gualeguaychú, el interno mismo manifestó que se había pasado de droga, y resulta ser que este interno estaba en la celda de Airaldi, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Después se hizo un secuestro de droga a otro interno que es correntino, pero esa droga no era de él, solamente se hizo cargo porque Airaldi le pagó. Airaldi maneja el pabellón con dinero”.

El fallecimiento del preso existió. Se llamaba Dante Oroño, tenía 27 años y era oriundo de Paraná. A diferencia de la denuncia de Celis, Oroño nunca fue trasladado al Hospital, porque la muerte se constató en la prisión. Murió en su celda y nunca llegó a hablar con ningún otro interno. Incluso, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia para posteriormente entregarle el cuerpo a su familia, que por ser de bajos recursos no iba a poder afrontar un traslado del cuerpo desde Gualeguaychú para el sepelio. En esa autopsia no se encontraron rastros de drogas y se estableció que falleció por causas naturales. Oroño era epiléptico y habría sufrido un ataque mientras dormía.

Pero la denuncia de Celis siguió: Cuando le consultaron desde cuando conocía a Airaldi, mencionó que “desde fines de 2014 o principios de 2015”, pero lo llamativo fue la circunstancia de ese primer día. “Lo conozco porque lo llevó un amigo mío porque él tenía un trabajo para mí, que consistía en matar a un hijo suyo que no sabía de su existencia y que le estaba complicando el casamiento con la hija de alguien muy poderoso de Diamante, a lo cual me negué y traté de convencerlo de que no lo hiciera, presentándole a un abogado que podría resolver su situación de forma legal”.

Si bien todo está en materia de investigación, todo lo denunciado habla más de Celis que de Airaldi. En principio logró su cometido: ya fue trasladado a la cárcel de Paraná, y el juicio que debía comenzar este martes en su contra se pospuso para marzo, aunque por una situación ajena a este problema. Pero nada de lo que ha denunciado hasta el momento ha sido probado.

Primero, es extraño que una persona como Airaldi revele un plan criminal de semejante envergadura y mucho más si a la persona que supuestamente le pagó 40 mil dólares, lo estafó. Segundo, tanto Ríos como Candiotti no vacacionaron en Punta del Este. Tercero, incluir a Roncaglia dentro de las víctimas del plan es llamativo, ya que los motivos no son claros y atentar contra un hombre de estas características, que fue Jefe de la Policía Federal, que se traslada en medio de un fuerte operativo de seguridad, no es para cualquiera. Por lo tanto, el gran ganador de toda esta movida fue el denunciante, que consiguió lo que buscaba: ser trasladado a Paraná. (Por Carlos Riera - El Argentino)