Una muestra recorre las diversas formas y texturas de un país hecho bandera 

Hablar de la Argentina como algo homogéneo y uniforme es forzar una realidad que se destaca por sus matices, por la diversidad de sus pueblos y sus costumbres; por los contrastes entre el campo y la ciudad; entre la riqueza y la pobreza; entre el color de los suelos y entre las tonadas de aquí y allá.

Eso sí, no existe símbolo más fuerte de la argentinidad que la bandera nacional. La muestra de arte “Cualquier umbral es la morada”, del colectivo de artistas visuales “Las de acá”, está compuesta por varias banderas, realizadas con diversos materiales, un guiño a las muchas argentinidades que conforman el país.

La gualeguaychuense Claudia Piquet y las platenses Mariel Ciafardo y Laura Musso, las tres artistas visuales, investigadoras y docentes universitarias, conforman el grupo que tiene muchos años de trayectoria y una gran cantidad de muestras encima.

Mediante la plataforma Zoom, dialogaron con ElDía, sobre la obra, el arte y la su dimensión política. “Hacemos nuestras muestras, como en este caso, pero también participamos mucho de muestras colectivas, con otros artistas. Tenemos bastantes obras producidas para eso”, cuenta Mariel Ciafardo, ex decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y actual secretaria de Arte y Cultura.

IMG_8174.JPG Un gurdapolvo blanco hecho bandera y intado con tizas es parte de la muestra

“Y también la costumbre de lo itinerante”, aporta Claudia Piquet. “Tratamos que la obra no se circunscriba a La Plata y alrededores, tratamos que circule. Si podemos llevarla a otras provincias mucho mejor”.

“De hecho -retoma Mariel- hay obras que no sabemos donde están. La Facultad de Arte, que es donde nosotras nos formamos y trabajamos, organiza esas muestras y luego las lleva a cabo en diferentes lugares”.

"Muchas veces hemos tratado con temas que tienen que ver con pertenecer; con pertenecer a una generación; con pertenecer a un pueblo, a una idiosincrasia. En general, nuestras muestras tienen que ver con eso"

Las obras de este colectivo son expresión artística y política. Las figuras de Eva Perón, Juana Azurduy y las Abuelas de Plaza de Mayo conformaron algunas de las muchas exposiciones paridas por el grupo. “La temática suele ser socialmente comprometida o trascendente para nuestro ser nacional. Siempre por ese lado, apelando a proyectos colectivos”, dice Claudia, de larga trayectoria artística y reconocimiento, una “enamorada del carnaval como arte público y derecho a la alegría popular”.

“Muchas veces hemos tratado con temas que tienen que ver con pertenecer; con pertenecer a una generación; con pertenecer a un pueblo, a una idiosincrasia. En general, nuestras muestras tienen que ver con eso”, complementa, del otro lado de la pantalla, Laura Musso, docente, como sus compañeras, de larga experiencia en la producción teatral.

Metal.jpg La bandera de metal sugiere una Argentina industrial y pujante

La relación entre arte y política se impone como pregunta, casi naturalmente. Ciafardo recoge el guante y expresa: “Le dedico mucho tiempo a la gestión universitaria, entonces parte de mi trabajo es la gestión política. Creo que cualquier acción humana es política, quiera o no quiera serlo. Siempre nos paramos, decimos y actuamos desde un lugar. El periodista, en el mejor de los casos, elige de qué escribir; nosotras qué obra producir y el cirujano, si trabaja en el hospital público o si no atiende por obra social, esas son posiciones políticas”.

“Yo no estoy de acuerdo -continúa- con ese discurso que se ha puesto de moda que sostiene que los artistas no deben expresarse políticamente. Es una ridiculez, porque las y los artistas somos trabajadores, antes que artistas somos ciudadanos y ciudadanas, entonces, negarnos los derechos ciudadanos no está bien. Es un debate que hay que dar porque pareciera que ser artista es no vivir en el planeta tierra y estar ajeno a la realidad. Y no es así”.

"Fuimos pensando en el trabajador, en la industria nacional, en la educación; por eso aparece un mameluco, una bandera de metal y un guardapolvo hecho bandera pintada con tiza"

“Cualquier umbral es la morada” es una muestra compuesta, básicamente, por banderas argentinas conformadas por diferentes materiales y texturas. Al respeto, Piquet definió al grupo como “exploradoras de materialidades diferentes y de todo lo que el material puede poéticamente transmitir”. Entonces, “la metáfora visual se arma construyendo la bandera atravesando distintas dialécticas con la materia. Así, aparecieron formas más blandas y más rígidas, que transmiten sensaciones diferentes. Fuimos pensando en el trabajador, en la industria nacional, en la educación; por eso aparece un mameluco, una bandera de metal y un guardapolvo hecho bandera pintada con tizas. También, una de mimbre y trigo, que representa a nuestros artesanos y al campo argentino”.

Mimbre.jpg El mimbre que representa a las artesanías se fusiona con el trigo del campo argentino para formar la bandera nacional

“Veníamos produciendo, pero sin poder exponer, por la pandemia”, cuenta Musso, quien dice disfrutar enormemente compartir el acto creativo con sus dos amigas, una, dos y hasta tres veces por semana. “Cuando se habilitó la posibilidad expusimos en el Centro de Arte de la Universidad, que nos abrió sus puertas. Fue para el 20 de junio, el Día de la Bandera, justamente, y como las obras estaban en una vidriera que da a la calle nos permitió que la gente la disfrute sin haber contacto directo”.

IMG_8179.JPG El mameluco representa a la Argentina trabajadora

Dos meses después, el 17 de agosto, otra fecha importante para la argentinidad, desembarcaron en Gualeguaychú, concretamente en la Casa de la Cultura, donde la muestra estará disponible hasta el próximo lunes 30.