Un testimonio vinculado a un supuesto episodio extraterrestre volvió a generar interés en torno a los fenómenos no identificados en Entre Ríos. Se trata del relato de una mujer de 40 años que aseguró haber vivido dos experiencias inusuales a lo largo de su vida, una de ellas mientras transitaba por una ruta rumbo a la ciudad de Colón.

La historia fue difundida en una entrevista para el tiktoker Hernán Danolfo en la que la protagonista reconstruyó los momentos que, según su percepción, podrían estar relacionados con la presencia de un fenómeno extraterrestre. El episodio más reciente ocurrió hace nueve años, cuando viajaba en auto desde Buenos Aires luego de asistir a una actividad vinculada a terapias alternativas.

Una experiencia en plena ruta

Según describió, todo sucedió durante la tarde. “Eran alrededor de las 4 cuando sentí una desconexión”, relató. Lo llamativo, según explicó, fue que en cuestión de segundos percibió un cambio abrupto en el entorno. “De repente ya eran las 8 de la noche y estaba completamente oscuro”, indicó.

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Sin embargo, la situación se volvió aún más desconcertante al observar los relojes del vehículo. “Todos seguían marcando las 4 de la tarde”, sostuvo. La experiencia fue compartida con otra persona que la acompañaba en ese momento, lo que, según remarcó, reforzó la sensación de haber atravesado un episodio fuera de lo habitual.

Antecedente en la adolescencia

La mujer también recordó una vivencia anterior, cuando tenía 13 años, que con el tiempo interpretó como un posible contacto extraterrestre. Según contó, mientras se encontraba en la pileta de su casa, el cielo se iluminó con una luz intensa de tono azul.

“Era un azul muy fuerte, como azul Francia, y había un silencio total”, explicó. En ese momento, tanto ella como la persona que la acompañaba permanecieron inmóviles hasta que la luz desapareció de forma repentina. Durante años no hablaron de lo sucedido, aunque posteriormente coincidieron en que podría tratarse de un objeto volador no identificado.

Al llegar a Entre Ríos tras el episodio en la ruta, la mujer señaló que algunas personas de la zona mencionaron haber vivido sensaciones similares, lo que reforzó su interpretación. “Es como si los extraterrestres te toman, te llevan y después te traen”, expresó.

Fuente: ElOnce