Una mujer besó durante el juicio a su ex pareja que había intentado matarla a tiros

El fiscal del caso, Pedro Rui da Fontoura Porto, indicó que Lisandro Rafael Posselt intentó disparar a la chica. A pesar que la mujer recibió dos de los cinco disparos en la cabeza, sobrevivió.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, manifestó Schlosser en una entrevista para Gazeta do Sul.

Además, la agraviada enfatizó que la relación con el individuo era buena. “De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”, añadió.