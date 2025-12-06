En horas de la madrugada de este sábado, personal policial que cumplía servicio adicional en un local bailable de la ciudad debió intervenir en un incidente que se registró en las inmediaciones del establecimiento. Según informaron fuentes oficiales, la situación se originó cuando un funcionario policial de 27 años tomó conocimiento de que, por la salida ubicada sobre calle Goldaracena, se retiraba un hombre en evidente estado de ebriedad. El sujeto estaba acompañado por una mujer de 43 años, quien mostraba un comportamiento alterado y vociferante.

Al retirarse ambos del lugar, la mujer intentó regresar al boliche por el acceso de calle Maestra Piccini, ignorando las instrucciones del personal que se encontraba afectado al operativo de seguridad. Pese a que dos efectivos le solicitaron en reiteradas oportunidades que se calmara y se retire del sitio para evitar inconvenientes mayores, la mujer persistió en su accionar e incluso elevó su nivel de agresividad.

De acuerdo con el parte policial, en un momento la mujer comenzó a propinar golpes contra uno de los funcionarios, motivo que llevó a los agentes a reducirla de inmediato para evitar que la situación escalara y resguardar la integridad física del personal y de terceros. Tras ser contenida, fue trasladada en un móvil de la Comisaría de Minoridad, donde quedó alojada para los trámites correspondientes.

Finalmente, se iniciaron las actuaciones pertinentes por el delito de resistencia a la autoridad y se dio intervención a las áreas judiciales competentes. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las indicaciones del personal de seguridad, especialmente en eventos nocturnos donde suelen registrarse situaciones derivadas del consumo excesivo de alcohol.