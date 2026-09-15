Una mujer de la ciudad realiza una rifa para poder hacerse el tratamiento de fertilidad para ser mamá
Abigail Bonato es una joven mujer de la ciudad, que cuando tenía 21 años perdió su embarazo y su útero. A pesar de haber quedado estéril, su sueño sigue siendo ser mamá, y para eso, está realizando una rifa.
En diálogo con Ahora ElDía, contó que “hace muchos años, por una situación médica, perdí mi útero, pero conservo mis ovarios. Para poder cumplir mi sueño de ser mamá necesito realizar un tratamiento de reproducción asistida que incluye fertilización in vitro y, posteriormente, gestación por subrogación. Después de muchos años de trámites y de intentar acceder al tratamiento por el sistema público, decidí intentar conseguirlo por mis propios medios”.
Para poder conseguirlo, Bonato organizó una rifa y para llegar a su objetivo debe vender 1.300 números más.
“Me quedan aproximadamente 10 días y todavía necesito vender unos 1.300 números para llegar al objetivo. A la rifa la estoy vendiendo por redes sociales, y también casa por casa. Son 2 mil números que valen $5.000 cada uno. Cómo ya tenemos ahorrada una parte de dinero ; necesitamos juntar con la rifa alrededor de 7 millones de pesos. El premio es una moto 110 0 km. Para comprar un número me pueden escribir por Instagram o por WhatsApp al 3446311061 . El sorteo de la rifa se va a transmitir por redes sociales cuando se vendan todos los números”, expresó la joven que sueña con ser madre.