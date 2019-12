Una mujer denunció a Pablo Rago por violación: "Es un violento, un machista"

"Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto", aseguró Erica Basile en una entrevista radial en la que hizo pública su denuncia.

La mujer contó que comenzó a contactarse con el actor cuando estaba sin trabajo y él le ofreció ayuda: "Juega con las necesidades de la gente", lamentó.

“Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando. Me dijo ‘contás conmigo’”, agregó.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, Basile sostuvo que "no radicó la denuncia oportunamente "por temor". Según la denuncia, el lugar del hecho fue en French al 2900, en el barrio de Recoleta. La mujer contó que trabajó como actríz "realizando participaciones secundarias en distintos programas, siendo que en el año 2013 conoció en canal 9 al denunciado, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica hasta el año 2015".

En su presentación la mujer asegura que en diciembre de 2015 arreglaron encontrarse en el departamento del actor, donde consumieron bebidas alcohólicas, y que al rato él la abusó sin su consetimiento. También dijo que no hizo la denuncia en aquel momento por temor.

La causa está en el Juzgado Criminal y Correccional 54.