Siendo alrededor de las 01:30 hs de este lunes, Personal policial acudió a inmediaciones de pte. perón y 3 de Caballería, tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico, donde una mujer de 32 años solicitaba auxilio desde una ventana, manifestando haber sido agredida físicamente por su pareja, un hombre de 31 años, aunque expresó no desear radicar denuncia.

Informado el hecho a la Fiscalía interviniente y la realización de entrevista policial a la víctima, se dispuso la aprehensión del hombre, quedando a disposición de la Justicia.