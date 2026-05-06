Este martes al mediodía, alrededor de las 12:45 horas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento llevado a cabo en las inmediaciones de San Martín, entre Alberdi y Churruarín, frente a la Policía Federal.



El accionar se inició a raíz de que una mujer de 37 años, domiciliada en Pueblo Belgrano, se presentó en la sede de la Policía Federal pidiendo auxilio, diciendo que su pareja la habría amenazado mientras se trasladaban en un vehículo de reparto.



Según lo informado, durante una discusión el agresor habría sacado un cuchillo y le habría exigido determinadas acciones bajo intimidación, lo que motivó que la mujer -al frenarse el vehículo en un negocio-, se escapara a pedir ayuda a un uniformado de la Policía Federal.



Informada la Fiscalía de Género en turno, las fuerzas de seguridad procedieron a aprehender al violento, un hombre de 39 años, que luego fue trasladado y alojado en la sede policial.



Asimismo, con la habilitación correspondiente, la Policía requisó y secuestró el vehículo en cuestión así como también el cuchillo utilizado.



La mujer fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Familia, donde radicó la formal denuncia.