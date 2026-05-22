Siendo aproximadamente las 15 horas de este viernes, Personal de Comisaría Tercera intervino en un procedimiento originado a raíz de un conflicto entre vecinas, ocurrido en inmediaciones de calles Jujuy y Brasil.

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con una mujer de 44 años de edad, quien manifestó que su vecina habría salido de su vivienda portando un cuchillo y un palo, profiriendo amenazas de muerte, y dañando su auto con una piedra.

Seguidamente, la mujer señalada, de 50 años de edad, salió de su domicilio y comenzó a insultar al personal policial, manifestando además que los efectivos debían retirarse del lugar.

Informado de la situación, el Fiscal de Propiedad en turno dispuso resguardar la escena y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar una orden de allanamiento.

Posteriormente, a las 17:10 horas, mientras el personal policial aguardaba la autorización judicial correspondiente, se observó a la mujer salir nuevamente a la vía pública. Ante ello, se notificó al fiscal interviniente, quien ordenó la aprehensión de la misma.

La mujer fue trasladada por personal de Minoridad y alojada en dependencias de la misma, quedando a disposición de la magistratura interviniente.