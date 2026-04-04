Una mujer de la ciudad de Concordia se encuentra internada en grave estado tras ser atacada por su pareja. El hecho sucedió este sábado, alrededor de las 6, cuando personal de la Comisaría Segunda intervino en un domicilio ubicado en la intersección de calles Sargento Cabral y 53, tras recibir un llamado de alerta de los moradores de la vivienda.

Según relataron los testigos, escucharon gritos de auxilio provenientes de una de las habitaciones donde convivía una pareja. Al acercarse, observaron al hombre salir corriendo, mientras que la mujer fue hallada tendida en el suelo, cubierta de sangre.

De inmediato, una unidad sanitaria asistió a la víctima, quien fue trasladada al Hospital Masvernat. El parte médico indicó que presenta múltiples heridas de gravedad: traumatismos punzocortantes en la región occipital, cervical y escapular, además de una lesión cortante penetrante en el tórax.

La paciente se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica, con diagnóstico de neumotórax derecho y pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, realizando las pericias correspondientes. La Fiscalía, a cargo de Evelina Espinosa, dispuso el libramiento de un mandamiento de captura para el presunto autor, pareja de la víctima, con quien convivía en el domicilio.

Tras un rápido operativo de búsqueda, el hombre fue localizado en la casa de su hermana, en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue aprehendido. Además, se procedió al secuestro de prendas de vestir tanto de la víctima como del detenido.

La causa fue formalmente caratulada como “Tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, y el acusado permanece a disposición de la Justicia.