MALA MANIOBRA
Una mujer fue hospitalizada tras perder el control de su auto y terminar con las ruedas hacia arriba
Se trata de una automovilista de 44 años, quien perdió el control de su vehículo Lifan y volcó.
En horas del mediodía de este lunes, el personal policial tomó intervención a raíz de un siniestro vial registrado en la intersección del Boulevard Schroeder y Arturo Illia de la localidad de Villa Elisa.
Por causas que se intentan establecer mediante las pericias de rigor, una mujer de 44 años, quien se encontraba al mando de un vehículo marca Lifan perdió el control, lo que derivó en el posterior vuelco del automotor.
Como consecuencia, la conductora debió ser asistida y trasladada en ambulancia hacia el Hospital San Roque de la localidad. Tras ser evaluada por los facultativos, se confirmó que las lesiones sufridas revisten carácter leves.
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