Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de este lunes, pasadas las 17:30 hs.

Según las primeras informaciones, el colectivo y la ciclista iban transitando por el Boulevard Pedro Jurado, y cuando ambos doblaron hacia Gervasio Méndez se produjo el impacto.

Inmediatamente concurrieron los bomberos voluntarios al lugar.

La mujer que transitaba en bicicleta habría sufrido lesiones graves en sus piernas.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario.

El tránsito estuvo interrumpido varios minutos, hasta que lentamente se fue normalizando una vez que la víctima fue trasladada.

Trabajaron en el lugar personal de bomberos voluntarios, la policía departamental y tránsito municipal.