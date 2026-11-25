En horas de la mañana de este miércoles, personal policial dependiente de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un hecho de hurto ocurrido en la calle España, entre 25 de Mayo y Urquiza.



La intervención se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 58 años de edad, quien manifestó que se desempeña como cobrador de estacionamiento en ese sector. Según sus dichos, una mujer que circulaba en una bicicleta tipo playera le solicitó prestado su teléfono celular, argumentando que necesitaba realizar una llamada telefónica urgente. Sin embargo, aprovechando un momento de descuido, se retiró del lugar llevándose el dispositivo.



A partir de las características físicas aportadas por el damnificado, se llevaron adelante tareas investigativas que permitieron localizar, en la intersección de las calles España y Tropas, a una mujer de 41 años de edad, quien tenía en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído y la bicicleta en la que se movilizaba.



Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad en turno, dispuso la aprehensión de la mujer, como así también el secuestro del teléfono celular y de la bicicleta. El dispositivo recuperado será restituido a su legítimo propietario.



La aprehendida fue trasladada por personal de la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.