Una mujer a cargo de un grupo de cosechadores fue detenida tras un operativo de la Policía de Entre Ríos en el ingreso al barrio El Silencio, sobre Ruta 4 y calle Juana Duarte, en Concordia. Llevaba droga en un preservativo que había ocultado en el interior de su vagina.

Según se informó a AHORA, el procedimiento, llevado a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la División Drogas Peligrosas, contó con la intervención del can detector “Mali”.

Con la autorización de la jueza de Garantías Dra. María Gabriela Seró a pedido del fiscal Dr. Tomás Tscherning, se realizó la requisa personal que arrojó resultado positivo: se secuestraron 60 envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionada que la acusada llevaba ocultos en sus partes íntimas.

La sustancia quedó secuestrada y la aprehendida quedó a disposición de las autoridades judiciales.