Una mujer de 47 años falleció en la madrugada de este viernes en Gualeguay, tras ser atropellada por un camión en el cruce de las rutas provinciales 11 y 12, en un hecho que generó fuerte impacto en la comunidad.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este viernes. Por motivos que todavía se intentan establecer, el vehículo de gran porte embistió a la víctima, provocándole la muerte en el acto.

Tras el hecho, se desplegó un operativo para localizar al camión involucrado, que fue finalmente interceptado a unos 30 kilómetros del lugar, sobre la ruta 12, a la altura de Lazo, camino a General Galarza.

El conductor, de 53 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga cómo ocurrió el episodio y establecer responsabilidades. No se descarta que el chofer no se haya percatado del choque contra la mujer.

La víctima fue identificada como una vecina del barrio Dunat, lo que causó profunda consternación en la ciudad.

Además, el hecho habría quedado registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y en la identificación del rodado.

La causa permanece en instancia investigativa, con intervención judicial, a la espera de pericias y testimonios que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.