Una mujer funcionaria policial que prestaba servicios en el 911 fue asesinada a manos de quien era su pareja, que luego se quitó la vida de un disparo. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Belgrano de Paraná. En este momento trabaja en el lugar personal de la División Homicidios.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en la esquina de calle Pichón Sánchez. La víctima fue identificada como Fedra Pratti, funcionaria policial en actividad. Mientras que el autor del femicidio y que luego se mató es Johann Martínez.

Según las primeras informaciones del sitio Reporte 100.7, las víctimas eran pareja, pero desde hace un tiempo la relación estaba terminada. Se cree que la víctima le pleantó la necesidad de concluir la relación y en esas circunstancias Martínez le sacó el arma y cometió el femicidio para luego quitarse la vida.

En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de Policía Científica, que realizan las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho y esclarecer las circunstancias.

Asimismo, se confirmó la presencia del fiscal Leandro Dato, quien trabajaba en el lugar para avanzar con las primeras medidas investigativas.

Este sería el séptimo femicidio que ocurre en Entre Ríos en lo que va de este año, según las estadísticas de AHORA.

1- Vanesa López, de 39 años, fue asesinada el 12 de febrero en Gualeguay. Esta detenido un hombre que la acosada.

2- Priscila Alanis, de 33 años, fue asesinada el 2 de marzo en Concordia por su pareja, quien se suicidó.

3- María Leonor Godoy, de 58 años, fue atacada el 4 de abril en Concordia y murió el 27 de ese mismo mes. Esta detinida quien era su pareja.

4- Elsa Marta González, de 55 años, murió el 21 de mayo tras ser atacada por su excuñado en La Paz quien está detenido.

5- Paola Mercedes Rigoni,de 47 años, fue asesinada en Gualeguaychú por su pareja el 2 de septiembre.

6- Andrea Bruselario, de 48 años, fue asesinada en Rincón del Doll (Victoria)por su pareja este viernes.