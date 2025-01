La Fiscalía de Investigaciones de Chaco, encabezada por Gustavo Valero, inició una investigación bajo la carátula de “muerte dudosa” tras el fallecimiento de Agustina Caro, una mujer policía que fue hallada sin vida en su domicilio en la ciudad de Roque Sáenz Peña.

El cuerpo de la víctima presentaba un disparo en la cabeza, y su pareja, un oficial auxiliar de la Policía de Chaco, fue detenido como principal sospechoso.

El trágico suceso ocurrió el último domingo por la tarde en una vivienda ubicada en la calle 23, entre 2 y 4, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, la policía chaqueña recibió un llamado de alerta que los condujo al lugar, donde encontraron el cuerpo de Caro.

Según informaron medios locales, en el momento del hallazgo, el oficial auxiliar, quien trabajaba en la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, se encontraba en el domicilio y declaró que la mujer se había quitado la vida utilizando su arma reglamentaria.

Tras las primeras declaraciones, el fiscal Valero ordenó preservar la escena del crimen y solicitó la intervención de la policía científica para realizar las pericias correspondientes. Entre las medidas adoptadas, se llevó a cabo un dermotest tanto al cuerpo de la víctima como al de su pareja. Esta prueba es clave para determinar la presencia de residuos de pólvora y esclarecer si la versión del suicidio es consistente con las evidencias físicas.

El fiscal también ordenó el secuestro del teléfono celular del oficial detenido y esta decisión se basó en indicios preliminares que apuntan a una posible discusión previa entre la pareja antes del fatal desenlace.

Este análisis, junto con los resultados de las pericias balísticas y el examen de los dispositivos electrónicos, resultó determinante para que la fiscalía decidiera la detención del hombre como sospechoso.

Por el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, y el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial.

Y en otro caso donde se investiga la muerte dudosa de un oficial de la Policía ocurrió días atrás debido a que la Justicia misionera investiga el asesinato del Cabo 1° Mauricio Miñerro, que fue ejecutado con un tiro a corta distancia en la cabeza en la División de Infantería de la Unidad Regional III, ubicado la localidad de Eldorado, en la calle Andrujovich km 11. Además, robaron dos fusiles FAL y dos escopetas 12-70.

El hecho se produjo aproximadamente a las 7.30 de la mañana del 30 de diciembre. Fuentes del Ministerio de Gobierno de esa provincia, a cargo de Marcelo Pérez, aseguraron que existen varias hipótesis abiertas: una de ellas es la participación de integrantes de una banda narco, con vínculos en Paraguay -país fronterizo-.

Al momento del robo, Miñerro no se encontraba vestido con su uniforme y no portaba el arma reglamentaria. Estaba con una remera y pantalón corto. No fue lo único que llamó la atención de los pesquisas: debía estar acompañado por otros dos efectivos.

Las autoridades del Ministerio de Gobierno provincial ya abrieron un sumario para establecer con rigurosidad dónde estaban los otros dos policías: o realizando controles (la primera versión que hicieron circular), o en un festejo ante la proximidad de fin de año.

La Dirección General Policía Científica se encontraba en el lugar realizando los peritajes: “Recolectaban pruebas y avanzaban en las tareas investigativas para identificar al autor del crimen y determinar los motivos del hecho”.

Los delincuentes habrían ingresado a Misiones por un paso fronterizo clandestino

De inmediato se cortaron los principales accesos de salida de la zona y se destinaron móviles para recorrer los lugares aledaños, en un intento para cercar o impedir que los presuntos asesinos escapen. Sin embargo, hasta el momento no hay pistas.