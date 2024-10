La provincia de San Luis se encuentra conmocionada por un escalofriante doble crimen que involucra a una subinspectora de policía. Marina Abigail Silva, de 30 años, fue detenida tras haber asesinado a sus dos hijos, un nene de 2 años y una nena de 7, en su domicilio ubicado en el barrio Los Fresnos de la localidad de Juana Koslay. La mujer intentó huir, pero fue capturada horas después.

El caso salió a la luz este martes por la mañana, cerca de las 8, cuando Silva, quien trabajaba en la Comisaría 34 de Juana Koslay, alertó a sus colegas sobre el ataque a sus hijos. Según el reporte policial, la mujer “comunicó la situación, haciendo mención de ser la madre de los menores, y se responsabilizó del hecho”. Además, dejó dos cartas en la escena del doble crimen. Antes de escapar, Silva también llamó a algunos familiares para comunicarles lo sucedido, se agregó en el parte.

De inmediato, personal de la Comisaría Tercera se trasladó hasta el lugar y constató los dichos de Silva. La fiscal de Género, María del Valle Durán, junto con el jefe de la Policía, Pablo Vieytes, se hicieron presentes en la vivienda ubicada en la calle Los Eucaliptus, donde encontraron a los menores sin vida. Hasta el momento no se han dado precisiones sobre la manera en que fueron asesinados.

Puede interesarte

Mientras los peritos trabajaban allí, se intensificó la búsqueda de la acusada, que no se extendió por mucho tiempo: la encontraron alrededor de las 10 en la vera del Dique Cruz de Piedra. Los agentes la contuvieron y la trasladaron en horas del mediodía a una sede policial. Además, en el operativo “se recuperó el arma reglamentaria” de la oficial, quien llevaba ocho años en la institución.

Las autoridades ahora intentan esclarecer todo lo que ocurrió antes de que la subinspectora tomara esta horrorosa decisión. En la investigación interviene el Departamento de Homicidios de la Policía y desde el Ministerio de Seguridad provincial se informó que la fiscal Durán solicitó la colaboración de la hermana de Silva para realizar los reconocimientos necesarios en el lugar del hecho.

De acuerdo con las fuentes, Silva, quien no estaba bajo ningún tratamiento psicológico ni cursaba carpeta médica, debía reincorporarse a su trabajo este martes tras finalizar su franco de servicio.

Puede interesarte

Durante el transcurso de la jornada, el padre del menor de las víctimas se presentó en el domicilio de Los Fresnos y en un breve contacto con la prensa alcanzó a decir: “Van a investigar todo lo que pasó, ella se hizo cargo de todo, lo único nada más”. En medio del hermetismo, los periodistas le preguntaron si los hermanitos habían recibido disparos. “Algo así. Me dijeron que no hablara”, respondió. Según trascendió, el papá de la nena de 7 años, en tanto, se encuentra en Buenos Aires.

El padre de la subinspectora detenida también llegó al lugar y se acercó a dialogar con los medios. El hombre manifestó su enfado para con su hija: “No quiero ni hablar con ella. ¿Qué vas a hablar con una persona así? Ya le dije al jefe de Policía que no quiero verla. No quiero saber de ella ni quiero que me la pongan en frente de mí. Si tenés algún problema, arreglatela vos. ¿Pero qué culpa tienen estos angelitos que no molestaban a nadie?”.

El abuelo de los menores contó que Marina Abigail tiene un problema económico “muy grande” del cual desconoce su origen. “Tiene deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a deudas). Mi pareja hizo lo mismo, la hermana y el hermano, cuál era el problema económico, no lo sabemos. Hablamos con ella y le decíamos ‘Marina ponete las pilas’”, dijo.

Además, afirmó que su hija “sufrió violencia psicológica” por parte del padre del chico de 2 años.