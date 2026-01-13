Horas de tensión se vivieron esta mañana en la Municipalidad de Gualeguaychú, al escucharse un disparo dentro del edificio.

Según las primeras informaciones, en uno de los baños una mujer policía se disparó a si misma de forma accidental, y la bala impactó en uno de sus pies.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron a Ahora ElDía que la mujer no corre peligro: “está bien, asustada pero bien”, manifestaron.

Además, confirmaron que está en investigación el motivo del disparo accidental, si se trató de un desperfecto en el arma o un error humano en su manipulación.

La funcionaria en estos momentos se recupera en el Hospital Centenario.