A las 9:07 Policía de Ceibas recibió la información de que una auto marca Peugeot conducido por una mujer de 28 años había terminado dentro de un zanjón en autovía n°12 km 143 y por camino Acceso a Ibicuy a unos 10 km Zona puente de Fierro.

Arribó al lugar móvil n°24 y se encontró con la conductora y cuatro menores de 13, 14, 8 5 años de edad, todos estos domiciliados en Moreno, Provincia de Buenos Aires.

La mujer habría perdido el control del vehículo, y producto del mismo volcó quedando en el zanjón. Los ocupantes del automóvil salieron por sus propios medios y no hubo lesionados.

Trabajaron en el lugar Policía de Ceibas y Policía Caminera Brazo Largo.