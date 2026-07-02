Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves en la intersección de Avenida Parque y Doello Jurado movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, Policía y servicios de emergencia. El hecho involucró a una Ford EcoSport, conducida por una mujer de 54 años, y un Volkswagen Passat al mando de un joven de 21.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta circulaba por Doello Jurado mientras que el automóvil lo hacía por Avenida Parque. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y el impacto se produjo sobre el lateral del conductor de la EcoSport.

Como consecuencia del choque, la mujer quedó atrapada dentro del habitáculo y fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios para poder liberarla.

Desde el cuartel indicaron que el operativo demandó el uso de equipos hidráulicos para abrir la puerta del vehículo. Una vez rescatada, la conductora fue inmovilizada y quedó bajo la atención del personal sanitario.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Centenario para una evaluación médica. En principio, las lesiones sufridas no serían de gravedad. Según trascendió, la conductora llevaba colocado el cinturón de seguridad y el sistema de airbag se activó correctamente, lo que contribuyó a reducir las consecuencias del impacto.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.