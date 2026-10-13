En la noche del lunes, alrededor de las 22:50 horas, personal policial de Comisaría Segunda intervino en un hecho ocurrido en la intersección de las calles Buenos Aires y Montevideo, a raíz de un llamado de un vecino que alertó sobre una presunta tentativa de hurto.

Según se informó, una mujer de 41 años habría intentado ingresar a una vivienda saltando la reja perimetral. Al ser advertida por un vecino, quien le gritó para que desistiera de su accionar, la mujer se retiró del lugar.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos policiales realizaron un operativo y lograron localizarla en inmediaciones de Candido Irazusta y España.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia.