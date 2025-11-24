En horas de la madrugada de este Lunes, alrededor de las 01:30, personal policial de Urdinarrain intervino en un presunto episodio de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Roque Sáenz Peña e Illia, tras recibir un llamado de vecinos alertando sobre la situación.

Al arribar, los funcionarios se entrevistaron con una mujer de 36 años, quien manifestó que su pareja, un hombre de 29 años, la había agredido con una patada luego de una discusión. En ese momento expresó su intención de denunciar lo ocurrido, por lo que fue trasladada a la dependencia policial. Sin embargo, una vez allí, desistió de radicar cualquier tipo de denuncia, negándose también a firmar documentación o recibir asistencia médica.

La Fiscalía de Género en turno fue informada de lo sucedido y dispuso la confección del informe correspondiente. Minutos más tarde, la mujer se retiró alterada de la comisaría y, a una cuadra del lugar, fue encontrada nuevamente junto a su pareja sobre calles San Martín y Pellegrini. Ante esta situación, se procedió a una nueva intervención policial.

Tras comunicar la novedad a la fiscal interviniente, se ordenó la aprehensión del hombre de 29 años, la cual se concretó conforme al protocolo, notificándolo de sus derechos y trasladándolo al nosocomio local para su examen médico.

Por su parte, la mujer se retiró acompañada de un amigo hacia el domicilio donde se encontraban alojados, negándose nuevamente a formular denuncia, brindar entrevista o ser examinada. Se tomo entrevista del amigo y de un vecino de la zona para dar continuidad a las actuaciones.