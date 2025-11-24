Una mujer de 60 años fue detenida en la madrugada de este lunes luego de oponer una fuerte resistencia al personal de Tránsito Municipal de Concepción del Uruguay y la Policía, al negarse a entregar su motocicleta tras ser multada en un control.

El incidente ocurrió durante un operativo vehicular conjunto. Personal de la Comisaría Tercera y Tránsito Municipal detuvieron una motocicleta Yamaha Crypton, conducida por una señora de 60 años.

Al momento del control, se constató que la conductora no llevaba el casco de seguridad puesto, por lo que lógicamente no pudo seguir conduciendo. Por esta infracción, el personal de Tránsito labró el acta correspondiente y ordenó la retención del motovehículo.

Ante la medida, según informó 03442, la señora se negó rotundamente a descender de la motocicleta, ignorando las reiteradas solicitudes de diálogo de los uniformados. La situación escaló cuando, además de mantenerse negativa a colaborar, comenzó a proferir insultos contra la autoridad.

Agotadas todas las instancias de diálogo, se debió ejercer la fuerza mínima indispensable para bajarla del rodado, ya que la mujer se aferró firmemente al manubrio.

La mujer fue trasladada a Jefatura para su correcta identificación, conforme a lo dispuesto por la Fiscal Auxiliar en turno. Finalizadas las diligencias de rigor y el examen médico, la mujer recuperó su libertad, quedando supeditada a la causa judicial por el delito de Resistencia a la Autoridad.