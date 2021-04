“Hola grupete; les aviso que estoy vacunada. Lo fui a acompañar a mi marido y llegado el momento pidieron los dos documentos, porque primero a la entrada habían dicho que no estaba en la lista; cuando llegó el turno de vacunar pidieron los documentos y nos anotaron en una planilla y uno de cada lado nos vacunaron. Buenísimo, no duele nada”, detalla en los audios la mujer.

“Dice que hay que tomar paracetamol cada 12 horas por algo de fiebre y algo de dolores. Así que ya tengo la primera dosis”, agrega, y se refiere al hecho de haberse vacunado sin turno. “Sí, yo tengo 66 y bueno, más vale que no estaba anotada en la planilla. Pero en este país tan trucho hice uso de la truchez”.

Y para que no queden dudas, recalca: “Cuando llegamos al centro vacunatorio nos pidieron documento, el mío y el de él. Nos anotaron en una planilla, no controlaban. Y cuando quise acordar me dijo: ‘Levante la remera’. Así que buenísimo”.

El repudio del intendente de Concordia

Tras la difusión pública de los mensajes, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, expresó su rechazo en los medios locales e informó que iniciaron una investigación. Sin embargo, señaló que la mujer estaba anotada en la lista, pero tenía programada su cita para vacunarse en los próximos días.

Respecto al audio que se viralizó, Francolini puntualizó: “Cuando nos enteramos del audio que se estaba compartiendo, lo que hicimos fue de inmediato ir a las planillas de control y confirmar que -efectivamente- se había vacunado a una mujer que no estaba en la nómina”.

El jefe comunal marcó que, en este caso, “estamos hablando de una mujer de 66 años, es decir que, si es que ya se anotó, seguro en pocos días la iba a estar llamando para ser vacunada, sin necesidad de ninguna avivada”.

Según consignó el sitio El Entre Ríos dijo que “acá, lo que más duele es el sinsabor y el engaño a las personas, muchos de ellos voluntarios, que en cada día le ponen el hombro para que nuestros adultos mayores sean tratados con el respeto, la consideración y el cariño que todos vemos en cada operativo”. (Perfil)