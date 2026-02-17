El personal de la Comisaría Octava de Concordia fue comisionado este martes a las 4 de la madrugada a un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Isthilar y General Medina, alertados por un llamado telefónico efectuado por una mujer que manifestó estar siendo agredida por su pareja.

Arribados al lugar, los efectivos constatan la veracidad de los dichos. Encontraron a la mujer en evidente estado de alteración, quien se hallaba siendo agredida físicamente y amenazada de muerte con un arma blanca por su pareja, un hombre de 40 años.

Ante tal situación, se procedió a la inmediata reducción y aprehensión del violento, resguardando la integridad física de la víctima.

Posteriormente, la mujer manifestó que el agresor poseía en el interior de la vivienda un arma de fuego y sustancias estupefacientes, por lo que hizo voluntaria de los elementos, los cuales se encontraban ocultos en una alacena del inmueble.

Como resultado del procedimiento se procedió al secuestro de un arma blanca, partes de un revólver desarmado, 53 envoltorios de cocaína, 7 piedras de sustancia compatible con cocaína de máxima pureza.

Se da intervención a los Fiscales Arias y Jaume (Fiscalía de Género), quienes dispusieron el secuestro de la totalidad de los elementos mencionados y la detención del masculino por el delito de Amenazas Calificadas en el Contexto de Violencia de Género y Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

