En la localidad de Rosario del Tala, una mujer de 67 años resultó gravemente lesionada luego de que fuera golpeada por ramas durante una poda municipal.

La mujer fue derivada al Hospital San Roque de Rosario del Tala. El personal policial se hizo presente en el nosocomio y constató que la mujer sufrió un accidente en la vía pública.

La víctima mencionó que al ir caminando por inmediaciones de Irigoyen y Roque Saenz Peña de dicha ciudad, lugar donde se encontraba personal municipal podando árboles, se le cayó encima una rama que le provocó, entre otros golpes leves, la fractura de fémur derecho.

La grave lesión fue corroborada con estudios de rigor por los profesionales del hospital y además por el medico policial, supo AHORA.

Finalmente, la víctima fue derivada a la ciudad de Crespo para ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días.