En total, fueron 16 agrupaciones las que desfilaron este año, ocho de ellas murgas, lo que marcó un incremento significativo respecto de ediciones anteriores. Cerca de mil personas desfilaron a lo largo del circuito, en una celebración que combina tradición barrial, expresión artística y encuentro comunitario.



Un gran número de vecinos se congregó para disfrutar de la primera noche del Corso Popular. El sector más elegido por los asistentes fue el habilitado para jugar con espuma, mientras que aquellos que quisieron disfrutar del show de una forma más tranquila, optaron por el espacio dentro del Corsódromo.

Las entradas para el espectáculo tenían un valor de $3.000 en forma anticipada y $4.000 en puerta, precio que se mantendrá las siguientes noches. Mientras que las sillas, administradas por clubes barriales, mantuvieron precios populares. Las cantinas estuvieron a cargo de instituciones de barriales, y la venta de espuma fue gestionada por ONGs de la ciudad que trabajaron arduamente durante toda la jornada.



Media hora después de lo previsto, comenzó el acto protocolar de corte de cinta. El intendente Mauricio Davico, fue el encargado de decir unas palabras alusivas. Al respecto, expresó: “Felicito a todas las murgas y conjuntos carnavalescos por el trabajo que hacen durante todo el año para que tengamos los Corsos Matecito, los corsos barriales, como les decíamos antes, que son nuestra identidad”.

Seguidamente le cedió la palabra a Marina Correa, referente de los Corsos Populares y quien da nombre a la edición 2026: “Este reconocimiento es una emoción tan inmensa, es una satisfacción tan hermosa, tan linda. Sinceramente lo valoro muchísimo y vivir esto hoy, en persona, disfrutarlo, sentirlo, es una gran satisfacción. No hay palabras para agradecer”, manifestó emocionada.



Después de su discurso, Correa fue obsequiada con una corneta murguera como símbolo de entrega desinteresada a la fiesta. Además, la fiesta fue declarada de Interés Legislativo Provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, reconocimiento que pone en valor su importancia cultural, social e identitaria como expresión genuina del arte colectivo y popular del pueblo entrerriano. La distinción fue entregada por el diputado provincial Carlos Damasco.



La conducción del evento quedó en manos de María José Carro y Dicky Dargain, quienes introdujeron a los jurados de la noche. Recién a las 22 horas, el conjunto carnavalesco “Esencialmente Divertidos” abrió el circuito. A lo largo del desfile participaron: Tropicales del Sur, Heredando Raíces, Revolucionarios del Guevara, Los Vacantes, Renacer de los Auténticos, 3 Deseos, Caciques del Norte, Los Cocoliches, Mainumby, Colombianos, Los Purretones, Los Joelitos y Vieja Fantasía.



Antes del evento, Alejandro Bulay, integrante de la murga Los Colombianos, reflexionó en dialogo con Ahora Cero Radio : “El corso popular ha generado raíces bien marcadas para que hoy sostengamos el Carnaval del País como lo tenemos. El carnaval espectacular que tenemos hoy no sería posible sin el corso popular”.



Desde la Subsecretaría de Cultura, destacaron el valor simbólico y social de esta celebración. “No hay un carnaval chico y un carnaval grande: son dos carnavales distintos, absolutamente disfrutables, y los corsos populares son la raíz de todo”, sostuvo Luis Castillo.



En ese sentido, el funcionario subrayó que el acompañamiento institucional permitió un crecimiento sostenido de las agrupaciones, tanto en cantidad como en calidad artística. La puesta en escena de esta edición incluyó mejoras en iluminación y sonido, lo que ayudó a potenciar el trabajo artesanal y creativo de las murgas.

Para quienes integran las agrupaciones, el corso popular es mucho más que un desfile. “El corso popular se vive diferente. No somos un club, somos familia, y eso es lo que nos sostiene después de tantos años”, resaltó Luz Zapata, referente de la agrupación Los Purretones.



Además de su valor cultural, los corsos populares cumplen un rol social clave en los barrios, funcionando como espacios de encuentro intergeneracional, contención y transmisión de saberes. “El barrio se convierte en carnaval. Los vecinos sacan la reposera, disfrutan, y eso es lo que somos: muchas familias viviendo esta tradición”, destacó Bulay.



Como distintivo, esta edición 2026 reintrodujo nuevamente la figura de los “Mascaritos”, estos personajes, reconocibles por sus máscaras y disfraces. Su presencia fue un recordatorio de los primeros carnavales, cuando la máscara servía para liberar la imaginación y borrar las barreras sociales, un espacio donde la creatividad y la alegría colectiva eran los protagonistas.

Más de 60 “Mascaritos” desfilaron entre las agrupaciones, ocupando los intervalos del corso, lo que les permitió tener mayor visibilidad y estar más cerca del público. Quienes quieran participar en las noches siguientes pueden inscribirse a través de la web del Municipio.



Asimismo, la noche contó con la participación de la murga uruguaya Comparsa Mamba Negra y la comparsa Nueva Generación, sumando diversidad y riqueza artística al desfile. La presencia de las comparsas uruguayas acercó al público el candombe, expresión cultural afro-uruguaya declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.



En este marco, acompañó la jornada una delegación oficial del Departamento de Río Negro, Uruguay, integrada por el director general de Desarrollo Humano, Rodolfo Casanova, junto a Rossana Soria; el director general de Turismo, Carlos Fagetti; el director de Deportes, Matías Belbey; el director de Cultura, Leonardo Martínez Russo; el subdirector de Cultura, Rafael Olid; la alcaldesa de la ciudad de Young, Cecilia Rodríguez y la encargada de Museos, Andreina Bazzino.

