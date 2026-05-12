Bajo el slogan “Milei no sos rey, cumplí la ley”, cientos de docentes, estudiantes y vecinos de Gualeguaychú se movilizaron este martes por la tarde en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que tuvo réplicas en distintos puntos del país. Se trata de una manifestación en contra del fuerte ajuste que ejerce el Gobierno nacional sobre el sector educativo y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

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La norma (sancionada por el Congreso de la Nación, vetada por el Presidente, y vuelta a ratificar por el Congreso) busca garantizar el sostenimiento presupuestario de las universidades públicas argentinas, estableciendo mecanismos de actualización automática de partidas para funcionamiento y salarios docentes/no docentes frente a la inflación. Su objetivo es asegurar el ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil. Surgió para contrarrestar el congelamiento de partidas y el desfasaje presupuestario, buscando una distribución de fondos más previsible para el sistema público.

Sin embargo, los gremios de docentes y estudiantes universitarios aseguran que el Gobierno lleva más de 200 días sin cumplir con la ley.



La comunidad educativa de Gualeguaychú se sumó a la protesta federal con dos actividades consecutivas. Primero, a las 16 horas, realizó una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria. Esta tuvo lugar sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón, y tuvo el objetivo de visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Crédito: MR Fotografía



Luego a partir de las 17 horas, se realizó una concentración en el mismo punto, desde donde pocos minutos después se emprendió una marcha hacia la Plaza San Martín.

En el camino, más personas se sumaron a la movilización, al igual que en la plaza, una vez que arribó la columna.

Allí, Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), tomó la palabra para agradecer el apoyo de toda la comunidad presente y recordó:

“Tenemos una Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno decide no cumplir; y tenemos una Ley de Presupuesto 2026, que asigna presupuesto después de una discusión parlamentaria importante, y el inefable Jefe de Gabinete, en su disposición N20 acaba de hacer un recorte de casi 4.500 millones de pesos más a lo que ya nos habían ajustado”.



También expresó: “Entendemos que esto es un ajuste sobre el ajuste porque son planillas que no cierran; y quisiéramos hacer entender a la comunidad que no somos una planilla, somos el mecanismo social ascendente que nos permitió a gran parte de nosotros -y me pongo de referencia como primera generación de universitarios- estar acá. Y no estamos defiendo esto solamente por nosotros y por los estudiantes que nos acompañan, lo defendemos por nuestros hijos y por toda una historia de lucha que no va a ser volteada simplemente por las intenciones payasescas de un Presidente de turno”.

Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. A partir de entonces, se compartió un momento de encuentro y concentración entre vecinos, estudiantes y docentes.