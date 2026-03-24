La concentración comenzó a las 18.30 horas en la esquina de las calles 25 de mayo y Rocamora, donde militantes, políticos, vecinos y referentes de organizaciones sociales se acomodaron detrás de una importante bandera con la consigna “Son 30.000. Nunca más”.

Al frente de la multitud, marcharon los familiares de desaparecidos y/o asesinados durante la última dictadura militar argentina. La convocatoria numerosa del Día de la Memoria dejó en evidencia el gran compromiso que tiene Gualeguaychú con los derechos humanos.

Cerca de las 19, la multitud comenzó a avanzar por calle 25 de mayo hasta la plaza San Martín, donde se hizo el acto central. Allí, desde la organización Madres de Plaza de Mayo leyeron un documento en el marco de los 50 años de la dictadura.

“Hoy se cumplen 50 años del inicio de la dictadura genocida”, señalaron, al recordar “una de las etapas más oscuras de nuestra historia”, en la que el país fue sometido a un “retroceso histórico en todos los aspectos”, atravesado por “la violencia, la represión y el terror estatal”.

El texto puso especial énfasis en las huellas que dejó el terrorismo de Estado a nivel local. “Gualeguaychú padeció en carne propia el proceso genocida”, afirmaron, al tiempo que rememoraron a los 37 vecinos detenidos desaparecidos o asesinados. También renovaron el reclamo por la restitución de identidad de los nietos apropiados: “A Pedro, hijo de Blanquita Angerosa, nacido en cautiverio en un centro clandestino. Al hijo o hija de Marta Bugnone, que estaba embarazada al momento de su desaparición. Y tampoco se supo más nada de ellas”.

A su vez, el documento reivindicó la lucha histórica de las Madres, destacando “el coraje y la dignidad” de quienes “sin especular ni recular” iniciaron su camino en plena dictadura. En ese sentido, evocaron a la referente local Aurora Fraccarolli,, como símbolo de una “hermosa y fértil lucha” que permitió sostener la memoria en los momentos más difíciles.

En un tono marcadamente crítico sobre el presente, el documento advirtió sobre “un palmario retroceso en todo sentido”, con sectores que “no sólo niegan la verdad de los delitos cometidos por los genocidas, sino que incluso los reivindican”. Cuestionaron al gobierno de Javier Milei, al que definieron como parte de “un proyecto de revancha del capital concentrado, basado en el ajuste, la pérdida de derechos y la profundización de la desigualdad".

Finalmente, el mensaje cerró con una reafirmación de la lucha colectiva: “Aquí estamos y seguiremos estando”, expresaron, convocando a “seguir en las calles y en las plazas, marchando”. Con una fuerte carga simbólica, llamaron a “hacer flores de las penas y heridas, para sembrar de futuro nuestra tierra”, manteniendo viva la memoria de los 30.000 detenidos/desaparecidos y sosteniendo, “Aquí estamos y seguiremos estando. Con nuestras fuerzas y nuestra rabia, con nuestras heridas y experiencias, con amor y esperanza, con nuestros hijos, nuestras madres y abuelas".