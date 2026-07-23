El defensor argentino Marcos Senesi volvió a Concordia, su ciudad natal, luego del Mundial que lo tuvo entre los protagonistas del plantel nacional. El concordiense, que fue convocado a último momento, tuvo una buena copa y sumó minutos en la final ante España.

Miles de concordienses se concentraron este jueves en el centro de la ciudad, esperando al jugador argentino. En un escenario montado con un cartel de agradecimiento a Marcos, el entrerriano brindó algunas palabras de agradecimiento y se mostró emocionado por el recibimiento.

El jugador recibió una camiseta de su club, Salto Grande, y brindó unas palabras.

“Salto Grande fue donde empecé a dar mis primeros pasos como jugador. Nunca lo pensé profesionalmente, siempre para disfrutar del deporte, jugar con amigos con los que tengo relación hace veinte o más años. Y sigo teniendo contacto con ellos, cada vez que vengo acá nos juntamos. Es eso lo que me dejó el club“, expresó.

Fuente: AHORA