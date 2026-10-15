Este jueves por la tarde, a partir de las 16.30 horas, estudiantes, docentes, vecinos autoconvocados y distintas organizaciones sociales se concentraron en la esquina de las calles Perón y 25 de mayo para marchar hasta la Plaza San Martín en reclamo por el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Crédito: MR Fotografía.

La manifestación local fue una de las tantas réplicas que tuvieron lugar esta tarde en todo el país en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria. En Buenos Aires, miles de personas se movilizaron al Congreso de la Nación bajo la misma consigna: exigir al Gobierno nacional y a la Justicia la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo.

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Cabe recordar que la norma fue sancionada por el Congreso luego de que ambas cámaras insistieran con la mayoría de dos tercios frente al veto presidencial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025. El pasado 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó al Gobierno aplicar la ley.



En Gualeguaychú, la movilización fue convocada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La marcha como tal comenzó alrededor de las 17:15 horas. La columna partió desde la esquina céntrica de la Facultad de Bromatología hacia la plaza principal. Entre sus participantes, destacaron los docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la UNER y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que fueron acompañados por AGMER y el Centro de Estudiantes de Bromatología, entre otras agrupaciones del sector.

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La marcha contó también con el apoyo y participación de ATE, CTA, la Asamblea de Adultos Mayores, la Asamblea de Salud Mental y la Asociación Civil TGD Padres TEA, entre otras agrupaciones locales. Se trata de distintos sectores que no sólo adhieren a este reclamo universitario -dado que atraviesa a la Educación y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto- sino que también han sufrido las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad y sus familias, quienes reclaman por una prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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Sobre el reclamo universitario, esta mañana, el decano de la Facultad de Bromatología de la UNER José Dorati dio una entrevista a Cero y Bolazo Stream en la que expresó: “Todos esperamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para la universidad esa es la consigna con la que nos convocamos hoy. Ha sido un año largo, con muchas marchas y movilizaciones. Queremos cumplir con nuestra misión de investigación y extensión académica, pero para eso necesitamos un área adecuadamente financiada, y tener las condiciones materiales mínimas para funcionar”.



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Al llegar a la plaza, se dio lugar a un acto en el que se leyó un documento de la Asociación de Docentes Universitarios de Gualeguaychú.

“Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha en nuestro país por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantiza educación superior de calidad para todos y todas”, remarcó el documento, afirmando que “hoy la universidad pública se constituye como una caja de resonancia de las grandes demandas de la sociedad”.

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También destacó que en esta quinta marcha la comunidad universitaria se unió a jubilados, artistas, educadores y personas con discapacidad, “cuyos derechos fundamentales también están siendo vulnerados”.

“Esta lucha es colectiva”, expresó la declaración, vinculando el reclamo educativo con la defensa del territorio y la soberanía nacional. En ese sentido, manifestó “un firme reclamo contra la venta de tierras a extranjeros” y sostuvo: “Las Malvinas son y serán argentinas. Esto es un ataque directo a nuestra soberanía nacional y a nuestros recursos naturales”.



Luego tuvieron su turno al micrófono agrupaciones como el Centro de Estudiantes de la Facultad de Bromatología, la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, referentes de CTA, y la Asociación Civil TGD Padres TEA. También tomó la palabra el decano Dorati, para agradecer el acompañamiento y ratificar el mensaje de lucha.

