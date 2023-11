Por Camila Mateo

Con un clima a tono que acompañó a la manifestación más colorida que tiene Gualeguaychú, se desarrolló la tercera edición de la Marcha del Orgullo. Los organizadores llegaron temprano para instalar la carpa del Dj encargado de musicalizar la concentración y repartieron banderitas multicolores.

Grandes y chicos se reunieron en los obeliscos de la costanera para manifestarse a favor de la igualdad de derechos y el trato digno hacia el colectivo LGBTTTIQNB+. Los colores, los brillos y las vestimentas extrovertidas fueron algunas de las postales de la marcha 2023.

Foto: Mauricio Ríos

El horario de inicio se retrasó debido a que en simultáneo estaba prevista la Marcha por la Tradición, organizada por grupos tradicionalistas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la espera para dejar paso a una después de la otra, ambas marchas confluyeron con respeto y orgullo patrio.

Cerca de las 19:00 con las calles de costanera cortadas por personal de tránsito, comenzó a marchar la multitud. Bengalas de colores y un cartel gigante que expresaba “Libertad son más derechos”, el lema de este año, encabezaron la caravana.

Detrás de la escuadra que presidió la movilización, se encontraban personas de diversas edades, géneros y orientaciones sexuales que con alegría aplaudieron y cantaron las canciones que emanaban de los parlantes de la camioneta que marcaba el paso delante de todo.

Foto: Mauricio Ríos

Personalidades drags también se unieron, como es costumbre, a esta celebración del orgullo. En este marco, Ahora ElDía aprovechó para preguntar a algunas personas qué significaba el orgullo para ellas.

“Yo creo que el orgullo es sentirse libre de hacer lo que vos quieras, porque la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces hay que ser feliz sin molestar al otro y que el otro no te moleste a vos siendo feliz”, respondió Sara que se encontraba en la marcha con una bandera de colores colgada sobre su espalda y con el maquillaje a tono.

Por su parte, Ailén dijo que para ella orgullo significa “amor y lucha porque yo vengo representando a las personas que mataron por atreverse a ser quienes querían ser”.

En tanto, Andrea sostuvo que el orgullo debe celebrarse todos los días y vivirse con libertad. Para Florencia como parte de la organización de la marcha, el orgullo tiene que ver con ser quien es, que no le pase nada en la calle y que la gente no discrimine.

Foto: Mauricio Ríos

Walter y Nahuel son pareja y decidieron sumarse a la que probablemente sea la mayor movilización que tiene la ciudad. Para ambos el orgullo es “ser naturalmente uno mismo y poder expresarse libremente”.

Por otro lado, para Pome quien se considera una persona no binarie, esta palabra supone poder ser parte de un colectivo como la comunidad LGBTTTIQNB+ y “encontrarme, valorarme a mí misma, habitarme en todo esto andrógeno y descubrirme todo el tiempo, las veces que queramos”.

Y para Alexia como mujer trans el orgullo es “no perder la esencia de ser quienes somos, de luchar cada día por lo que queremos, por nuestros objetivos, por nuestros sueños. Que nada, ni nadie nos diga o nos impida hacer lo que queremos o cómo podemos vestir. Y más que nada, significa dar amor y recibir amor. Rodearse de gente que nos llene de brillo”, concluyó emocionada.

En este sentido, la marcha fue una reivindicación de la libertad y la diversidad de cada una de las personas que hace tres años se movilizan por una ciudad que ha permitido este tipo de expresiones más que otras, pero que no por eso debe dar por sentado los derechos conquistados en la calle. No es casual que el lema elegido para esta edición haya sido “Libertad con más derechos”.

Foto: Mauricio Ríos

Por otro lado, uno de los carteles que se exhibieron en la marcha bregaba por la salud pública y el acceso igualitario a la misma. En este contexto, y como lo viene haciendo desde la primera movilización, estuvo presente el consultorio amarillo que tuvo la finalidad de brindar información y testeos de VIH gratis para quienes quisieran.

Al respecto, el médico infectólogo Ignacio Bourlot explicó que “somos un espacio de atención, contención, la promoción, prevención y tratamiento de pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual. Hoy salimos del Hospital para ofrecer pruebas de VIH y sífilis rápidas. Hacemos una prueba que entregamos el resultado en pocos minutos y permite saber si vivís con alguna de estas infecciones, son pruebas fáciles y seguras. Y eventualmente si da positivo, continuamos resolviéndolo en la semana”.

Por mucho tiempo, la comunidad LGBTTTIQNB+ fue estigmatizada y relacionada con las infecciones de transmisión sexual por ser sexualmente activa, sin embargo, este tipo de enfermedades no exceptúan a las personas cis-heterosexuales de contraerlas.

Foto: Mauricio Ríos

De hecho, Bourlot señaló que “en la primera marcha lo consultamos con los organizadores porque no queríamos que sea estigmatizante, y ellos entendieron que nosotros podemos estar presentes cuidando su salud y es la tercera vez que los estamos acompañando. En cualquier relación sexual hay cierto riesgo si no se tiene protección. Incluso, lo vemos en adultos mayores que viven hoy su sexualidad más activamente y muchas veces es una generación que no está acostumbrada a protegerse, así que también estamos disponibles y ayudándolos a todos ellos. Esto quiere decir que cualquier persona sexualmente activa tiene riesgos y nosotros tenemos herramientas para brindarles en ese sentido”.

Orgullo y respeto

La marea multicolor continuó su pasó a los largo de la costanera y bordeó los Galpones del Puerto, donde se estaba llevando a cabo de forma simultánea una convención de cosplay.

A la altura del Monumento a la Democracia, vaya metáfora, se encontraron las dos marchas que hubo en la ciudad durante el sábado: la de la Tradición y la del Orgullo.

Cuando ambas muchedumbres se encontraron en ese punto en común se aplaudieron y lanzaron sapucais al cielo como un símbolo de respecto. Incluso, uno de los paisanos que marchaba a caballo, detuvo a su animal y alentó a sus compañeros de cabalgata a aplaudir a la diversidad.

Alrededor de 150 personas a caballo marcharon desde el monumento al Gaucho ubicado en calles Luis N Palma y Misiones y bordearon la costanera paran continuar por Avenida Parque, a diferencia de las marea multicolor que emprendió su rumbo al Anfiteatro de la ciudad.

Foto: Mauricio Ríos

Allí, la organización leyó un documento elaborado para la ocasión: “Nos encontramos celebrando el mes del orgullo LGBTTTIQNB+ conmemorando los 32 años del inicio de las marchas del Orgullo en nuestro país y celebrando 40 años de democracia”.

“Nuevamente marchamos para mirarnos a los ojos y abrazarnos como Comunidad. Marchamos para que nuestro orgullo, nuestros abrazos y besos reivindiquen todas y cada una de nuestras libertades. Nos reunimos con el fin de denunciar a este sistema que prioriza el poder y la guita por sobre la vida y nuestros derechos, que han sido paridos de nuestras incansables luchas colectivas. Marchamos por un horizonte tan bello como el de un mundo más justo y libre. Por eso hacemos un llamado a la reflexión y a defender los derechos conquistados que están en disputa”, continuaron leyendo los organizadores.

A lo largo del documento, la comunidad diversa de Gualeguaychú reivindicó la lucha histórica y colectiva, denunció los discursos del odio y resaltaron el carácter político de la misma. En esta dirección; se expresaron en contra del ajuste; por la existencia de un estado democrático; la reglamentación del cupo trans en toda la provincia; por la creación de una ley de Reparación Histórica que reconozca y repare la violencia institucional ejercida contra las personas travestis/trans post dictadura; así como la plena implementación de la ley Integral de VIH”.