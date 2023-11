Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra cuando ésta tenía 10 años. El caso fue denunciado un año después del ataque sexual, luego de que la menor le contó la pesadilla que vivía a la directora de la escuela a la que asiste. Decidió hablar porque el depravado intentó abusarla nuevamente.



"La víctima guardó silencio por un año", precisó el fiscal de la ciudad de Mercedes Adrián Casarrubia y sumó: Es un tema que ahora se actualiza porque, si bien el hecho ocurrió hace un tiempo, se produjo una novedad con la detención de uno de los involucrados".



Explicó que el abuso tuvo lugar el año pasado, cuando la víctima tenía 10 años, y destacó el papel fundamental de la escuela al proporcionar información inicial sobre el caso.



"La escuela, aunque mínimamente, dio la información a los órganos judiciales". Al respecto, Casarrubia destacó que "es la propia menor, la que se llamó a silencio".



El fiscal explicó que "las víctimas no tienen ningún tipo de culpa en lo que una persona mayor decide hacer". Destacó que, en muchos casos, "las víctimas no hablan porque están amenazadas, tienen miedo, vergüenza y un trauma psíquico que les dificulta expresarse". En este contexto, mencionó que "la niña no quiso hablar antes por temor y vergüenza".



Sobre la segunda agresión, Casarrubia comentó a Radio Sudamericana, "la niña habló nuevamente porque el agresor volvió a atacarla. Tuvo la mejor idea de hablarlo ante una directora de la escuela, lo que desencadenó la intervención judicial".

En relación con la madre, el fiscal señaló que tenía un conocimiento superficial de la situación, pero participó en la Cámara Gesell: "La madre reconoció protecciones y medidas de protección".



Casarrubia aclaró que la madre es tratada como testigo y descartó su responsabilidad directa: "Descartamos la posible responsabilidad de la madre desde el principio".



En cuanto al proceso legal, el fiscal informó: "Tenemos aproximadamente un mes de investigación. Estamos a la espera de la evaluación psicológica de la víctima para determinar su estado emocional en base al hecho".



Asimismo añadió: "Actuamos en base a una información de la escuela. La política criminal se aplica ante estos casos por la gravedad y la connotación que tienen". (Litoral de Corrientes)