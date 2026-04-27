Una lamentable tragedia ocurrió en una institución educativa de Rosario. Una nena de 6 años se tropezó en el patio de su escuela y, como consecuencia de un golpe contra un banco de cemento, falleció dos días más tarde.

El trágico episodio ocurrió el viernes pasado en la Escuela 117 Islas Malvinas, ubicada en España y Uriburu, de Rosario. Según reconstruyó en un informe Telefé Rosario, la menor -de nombre Luna, alumna de primer grado- se encontraba jugando en el recreo cuando pisó o se enredó con los cordones de sus zapatos, que estaban desatados. Su cabeza golpeó entonces contra un banco de cemento.

La nena fue llevada al hospital de niños Vilela, donde quedó internada. El domingo le diagnosticaron muerte cerebral y falleció poco después.

El establecimiento educativo suspendió sus actividades este lunes. “Familias, el lunes la escuela permanecerá cerrada por duelo”, se puede leer en un cartel exhibido en la puerta de la institución.

“En este momento, de tanto dolor, toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida. Como comunidad educativa, también acompañamos a sus compañeros y docentes”, se puede leer en otro cartel. Este martes se retomarán las actividades, publicó La Capital.