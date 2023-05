Una niña de 13 años llevó brownies con marihuana a la Escuela Agrotécnica de Lago Puelo, en Chubut, y varios de sus compañeros terminaron en el Hospital Rural con un fuerte cuadro de intoxicación.



El hecho ocurrió en el segundo año de la escuela agrotécnica N° 717 de Cerro Radal. Según informaron medios locales, los alumnos afectados regresaron a sus casas y se encuentran fuera de peligro, mientras que las autoridades del colegio informaron a través de un comunicado la suspensión de clases.



"Lo más preocupante de todo esto es qué tan accesible tiene la marihuana una nena de 13 años y qué pasó por su cabeza para hacer lo que hizo", se quejó la madre de una de las chicas intoxicadas.



En declaraciones a una radio local, la mujer expresó: "Me llamaron de la escuela para que fuera a buscarla antes del horario habitual, pero cuando llegué me dijeron que estaba en el Hospital. Al llegar al hospital encontré a mi hija en crisis, drogada y muy asustada. Y me contó que una de sus compañeras había llevado esos «brownies locos»".



El hecho ocurrió cuando la menor de 13 años arribó al colegio con un "tupper" lleno de brownies. "Le repartió a todos los compañeros y cuando estaban terminando de comerlos, les dijo que había algo más que chocolate, que tenían marihuana", sumó el padre de uno de los chicos intoxicados.



"Luego de eso, la mayoría se empezó a descomponer y las autoridades tuvieron que llamar al Hospital para que los atiendan", agregó.

La palabra de la escuela

A través de un comunicado publicado en la red social Facebook, las autoridades del colegio explicaron el caso. "Con respecto al hecho ocurrido en el día de hoy en 2° A queremos informar que se actuó de acuerdo con el protocolo destinado para estas situaciones", explicaron.



Y agregaron: "Los/as estudiantes se encuentran bien de salud, en sus hogares y sus familias fueron notificadas inmediatamente. Estamos a disposición de las familias de nuestra institución para evacuar cualquier consulta".



En el mismo comunicado, se indicó: "Se suspenden las clases hasta nuevo aviso por encontrarse algunos roedores en la institución. Ya se comenzaron las tratativas para realizar la desinfección correspondiente".