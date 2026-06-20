La autopista Panamericana fue escenario esta mañana de un trágico accidente en el que una nena de dos años murió luego de que el auto en el que viajaba con sus padres, ambos de 27 años, fuera chocado por una camioneta.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que todo ocurrió a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197, poco después de las seis, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Al parecer, el vehículo en el viajaba la niña, un Volkswagen Gol de color negro, sufrió un desperfecto mecánico y quedó estacionado en el medio de la autopista.

En ese momento, una camioneta Chevrolet Captiva no llegó a maniobrar para evitar al Gol y lo chocó violentamente. La menor murió prácticamente en el acto, mientras que la mamá debió ser llevada al hospital de Pacheco. La nena de dos años viajaba en el asiento trasero.

El padre de la menor sufrió lesiones leves, mientras que la mamá está internada en grave estado porque recibió la peor parte del impacto, indicó el canal LN+, en base a informaciones policiales.

En la Chevrolet Captiva viajaba un hombre de 49 años, quien sufrió sólo heridas leves. Sin embargo, los tres heridos fueron llevados al hospital.

Debido a la violencia del impacto, el Gol terminó golpeando contra el guardrail del autopista y su parte trasera completamente destrozada. La Captiva, en tanto, volcó completamente.

El tránsito en sentido a la Capital Federal fue totalmente cortado y desviado por la colectora. La mano que va a Provincia de Buenos Aires circula con normalidad y aconsejan no detenerse para evitar demoras en la circulación.

En el lugar trabaja personal de Bomberos y de Autopistas de Sol. Según se observa en las imágenes captadas por el canal de noticias LN+, se derramó una importante cantidad de aceite sobre el asfalto. Se espera la llegada de personal de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires.

“El corte es total y se espera la llegada de peritos”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.