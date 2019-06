Una nena se escapÃ³ de su casa y dijo que... Â¡se fue con el Diablo!

La menor es oriunda de una zona rural, vive con su madre y un hermano menor y no es la primera vez que se escapa de su hogar. Sin embargo, en esta oportunidad, al marcharse dejó una carta que decía: “Mami, me voy con el diablo. Ya me tiene harta. Él me tiene amenazada. El diablo ya me cansó. Y no estoy loca. El viaje es largo y yo me siento bien. No quiero que les haga daño, ni a vos, ni a mi hermanito. Quedate tranquila mami que voy a estar bien y debo hacer esto".

Si bien la policía creyó la versión, también demoró a un supuesto novio, pero el joven, quien tenía una prohibición de acercamiento a la adolescente, aseguró que no tenía nada que ver con su escape.