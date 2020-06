Una niña cayó en la pileta, su madre y su tío trataron de salvarla: murieron los tres

Tras este hecho, una de las explicaciones a la muerte de esta familia que había sonado en medios era una falla eléctrica cerca de la piscina, la cual surgió después de que los investigadores del caso llamaran a un contratista de electricidad de la casa para profundizar en la pesquisa.

Sin embargo, este miércoles, los fiscales y la policía del condado de Middlesex puntualizaron que no había evidencia alguna que conectara este tipo de problemas con los fallecimientos de Bharat Patel, de 62 años, Nisha Patel, de 33 años, y la menor de edad

Más bien, las autoridades mencionaron la hipótesis de que las muertes pudieron haber sido provocadas debido a que “ninguna de la víctimas sabía nadar”, ya que en una zona la piscina era poco profunda, de apenas un metro; no obstante, en otra de las áreas la profundidad incluso superaba los dos de metros.

El diario New York Post reportó que todo comenzó cuando la niña saltó a la zona más profunda de la alberca y ante su nula habilidad en el agua, Bharat Patel intentó ayudarla, aunque el resultado no fue satisfactorio. Después Nisha trató de hacer lo mismo, pero las consecuencias fueron fatales.

CASA PILE.jpg La familia había llegado al vecindario hace unos veinte días. (Foto: Gregory P. Mango)

El canal de televisión NBC entrevistó a un vecino que había hablado con Bharat antes del incidente y éste le comentó que apenas habían arreglado la piscina para poder usarla, por lo que posiblemente, refirió el habitante, esa pudo haber sido la primer y última vez en que la usaron.

De acuerdo con el médico forense regional del condado, la causa de la muerte que determinó fue ahogamiento accidental para las tres víctimas, aunque las investigaciones todavía continúan en proceso. Por ello, dijeron las autoridades, cualquier persona con información, debe llamar a la policía o a los fiscales.

Este caso conmocionó a la población del condado de Middlesex después de que el 911 recibiera una llamada, antes de las 5 de la tarde del lunes, en la cual les informaban que tres personas no respondían en una piscina de su patio, ubicado en un domicilio del municipio de East Brunswick.

“Un vecino escuchó gritos y llamó al 911”, dijo el teniente de policía Frank Sutter durante una conferencia de prensa afuera del hogar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a las tres víctimas sumergidas en aproximadamente cuatro pies de agua en una piscina ovalada construida sobre el suelo.

“Todos los fallecidos fueron sacados de la piscina y se les realizó RCP (reanimación cardiopulmorar). Sin embargo, no logramos rescatar a ninguno”, declaró, lo cual fue confirmado por el alcalde en entrevistas posteriores.

“Éste es un día devastador para toda nuestra comunidad”, dijo aquel día el jefe de la policía de East Brunswick, Frank Losacco, en referencia a la familia India, la cual se había mudado al sector hace apenas unos 20 días.

Cabe recordar que ese mismo día Slutter le mencionó al New York Post que un familiar se encontraba dentro de la casa en ese momento y que aún estaba siendo entrevistado; no obstante, todavía no ha quedado claro si tuvo un algún tipo de participación en el ahogamiento.