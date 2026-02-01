El Museo de la Memoria Popular, ubicado en la histórica Casa De Deken —antiguo Registro Civil de la ciudad—, invita a la comunidad a participar de “Entre actas y recuerdos”, una propuesta que busca recuperar y compartir las historias de amor que tuvieron como escenario este emblemático edificio

Durante años, este espacio fue testigo de uniones civiles, promesas y emociones profundas. Hoy, convertido en museo, convoca a quienes se hayan casado allí o conserven fotografías de casamientos civiles realizados en el lugar, ya sean propias o de familiares y personas queridas, a acercar sus imágenes y ser parte de esta construcción colectiva de memoria.

En el marco del evento que propone una obra de teatro y recorrido por la exposición, el día 12 de febrero, se procederá, previamente, a recibir el material para que toda la comunidad pueda ser parte de la propuesta.

Las fotografías recibidas serán digitalizadas y reproducidas en formato de réplicas, que formarán parte de una exposición especial que se realizará únicamente durante esa noche, en el marco del mes de los enamorados. Por razones de conservación, las fotografías originales no quedarán en el museo: podrán ser escaneadas en el momento y devueltas, o bien enviadas previamente en formato digital.

La recepción de fotografías estará abierta hasta el 8 de febrero. Para más información o para coordinar el envío de material, las personas interesadas podrán comunicarse al 3446 – 571227.

Horarios de recepción:

Lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Miércoles a domingo de 18 a 21.

Domingos de 10 a 13.

Lugar: Museo de la Memoria Popular – Dirección: 25 de Mayo 734.

Además, esa misma noche, y al finalizar la obra de teatro, se realizará la segunda noche de “Memoria en 2x4”, una propuesta dedicada al tango, donde artistas de la ciudad bailarán y cantarán, celebrando este género como parte de la memoria cultural. La actividad comenzará alrededor de las 21:30 h

Porque la memoria también se celebra, y el amor vive en cada recuerdo compartido.