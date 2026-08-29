El Municipio puso en marcha esta semana la construcción de una infraestructura que permitirá elaborar sulfato de aluminio líquido al 8% en la planta de Obras Sanitarias. Se trata de una sustancia esencial para la producción de agua potable.

El Sulfato de Aluminio funciona como un agente coagulante primordial en la potabilización del agua potable destinada al consumo humano, dado que su rol principal consiste en unificar las partículas finas y la suciedad suspendida que enturbian el agua para generar grumos pesados que se depositan con facilidad en el fondo de los tanques.

“Actualmente compramos el compuesto ya preparado de manera líquida, y eso implica tener un lugar para acopiar eso. Con esta obra que estamos haciendo vamos a comprarlo sólido y prepararlo nosotros en la planta. Con esto nos vamos a ahorrar, -siendo muy conservador- aproximadamente 250.000 dólares el año que viene, que es cuando vamos a comenzar con la producción propia de este producto”, adelantó el intendente Mauricio Davico.

La meta consiste en generar su propio insumo y dejar de adquirirlo ya procesado a una empresa privada, pero, además, el objetivo apunta a lograr un ahorro promedio de 250 mil dólares anuales que hoy salen de las arcas municipales, y a garantizar una autonomía que evite la dependencia de un proveedor externo para contar con un producto esencial en la elaboración de agua potable.

Sobre el proyecto, el director de Obras Sanitarias, Raúl Norberto Sánchez, remarcó: “Vamos a tener una planta dentro de la planta de Obras Sanitarias. Esto quiere decir que vamos a tener una planta más chica dentro de toda la estructura dedicada a la producción de sulfato de aluminio al 8%. Según los cálculos preliminares, serán de por lo menos de 250.000 dólares los que se ahorrarán al año. Todo esto es un resguardo impresionante para las arcas municipales”.

La planificación prevé la compra del sulfato de aluminio en su forma sólida para elaborar la mezcla con agua, un recurso con el que ya cuenta la planta de Obras Sanitarias. Para la producción de este insumo, la nueva obra en marcha dentro de las instalaciones de la planta consta de un tanque equipado con removedores, donde se hará la disolución para que después quede conformada la solución y la elaboración del sulfato de aluminio. Además, la parte interna de la estructura será equipada con una protección que reforzará la seguridad de la infraestructura durante la elaboración.

“Cuando presentamos esta idea, el Intendente nos pidió que pongamos en marcha este proyecto. La inversión que estamos haciendo vale totalmente la pena porque nos va a permitir ahorrar recursos, pero además y más importante aún, nos va a dar autonomía a la hora de producir agua potable para nuestra ciudad”, agregó el funcionario.

El plan contempla también la adquisición de un removedor adicional, que quedará disponible como respaldo ante una eventual falla o el recambio del equipo en funcionamiento. Una vez finalizada la construcción de los tanques, la Dirección de Obras Sanitarias iniciará las pruebas de producción para poner en marcha el sistema a la brevedad.

Los trabajos en la planta de Obras Sanitarias avanzan sobre una estructura de hormigón armado, ubicada junto a los tanques de polietileno de gran capacidad que ya integran la planta potabilizadora.

La ejecución del proyecto está a cargo de personal propio de la Dirección de Obras Sanitarias, que combina tareas de albañilería con el armado de la estructura interna destinada a sostener la estructura de resguardo.

La nueva estructura se emplazará en un sector estratégico del complejo, junto a los módulos de decantación y filtrado que forman parte del proceso integral de potabilización.

El avance de la obra se enmarca dentro de un plan de modernización edilicia que la Obras Sanitarias lleva adelante en distintos dentro de la planta, con la intención de optimizar cada etapa del tratamiento del agua que abastece a la ciudad y aumentar la producción

Esta nueva obra refleja una decisión de gestión que prioriza la planificación a largo plazo por sobre la urgencia inmediata, en la búsqueda de fortalecer la autonomía del municipio en un servicio esencial para toda la comunidad.