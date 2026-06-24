Este miércoles por la tarde, alrededor de las 16:30 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó que debió acudir a un domicilio en las inmediaciones de Gervasio Méndez y Pasteur a raíz de una pérdida de gas. La misma se había originado en un tubo de GNC en desuso ubicado en el patio del hogar domicilio.

Una vez en el lugar, el personal de bomberos realizó el venteo controlado del recipiente, y pudo normalizar la situación sin registrarse mayores novedades.

En el día de ayer se registró otra intervención que involucró pérdidas de gas, pero en la vía pública. En aquel caso, fue ocasionado por la rotura de un caño durante tareas de excavación que se realizaban sobre la vereda, en la intersección de Quijano y Angelelli.